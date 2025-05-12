Підтвердилась загибель військовослужбовця з Косівщини Романа Чокинюка

У травні 2025 року підтвердилася загибель військовослужбовця з Косівщини Романа Чокинюка. Боєць з вересня 2024 вважався зниклим безвісти.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради.

Роман Чокинюк народився 20 жовтня 1975 року в селі Розтоки Івано-Франківської області. У червні 2024 його призвали до лав Збройних сил України. Боєць служив стрільцем у 152 окремій єгерській бригаді.

Роман Чокинюк зник безвісти 26 вересня 2024 року поблизу села Єлизаветівка Покровського району Донецької області.

Цей день вважається датою загибелі воїна.