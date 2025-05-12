Вважався безвісти зниклим: на Донеччині поліг воїн з Франківщини Чокинюк Роман

Загинув справжній патріот, солдат Чокинюк Роман, 20.10.1975 року народження з села Розтоки Косівського району на Івано-Франківщині.

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Пише Правда.іф з посиланням на Кутську селищну раду.

З червня 2024 року Роман був призваний до лав ЗСУ та служив стрільцем 2 відділення охорони взводу охорони роти забезпечення продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону матеріального забезпечення в/ч А4948.

Захисник був відданий військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконував свій військовий обов’язок.

З 26 вересня 2024 року вважався безвісті зниклим. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Єлизаветівка, Покровського району, Донецької області.

“До останнього подиху наш земляк разом з побратимами боровся за свободу і незалежність Батьківщини. Він віддав своє життя захищаючи нашу країну від агресора і боровся за майбутнє України. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям захисника”, – йдеться у дописі.

Про зустріч Героя на щиті повідомлять додатково.