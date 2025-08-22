ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жінки на велосипедах їдуть вулицею міста.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківок кличуть на велопарад у готичному стилі

Автор: Оксана Марушкевич
22/08/2025 21:02
Наприкінці серпня в Івано-Франківську відбудеться 13-ий велопарад дівчат. Цьогорічна тема — готика.

Про це пише “Галка”.

Співзасновниця ГО “Franko bicycle club” Оксана Артемовська розповідає, що на вибір у 2025 році мали 17 тем для велопараду. Зупинились на готиці.

“У соцмережах ми будемо виставляти фотографії тематичного одягу і під нього можна придумали як може виглядати велосипед”, — каже Оксана Артемовська.

Маршрут традиційний: початок від бастіону до парку Шевченка. Незмінною також є благодійна складова. Збиратимуть кошти для франківського велоактивіста, який сьогодні захищає Україну. Як розповідає організаторка велопараду Мар’яна Вершиніна, є потреба у антенах, літієвих батареях та інших розхідних матеріалах.

Захід відбудеться 31 серпня.

Реєстрація на місці перед початком.

