Франківок кличуть на велопарад у готичному стилі

Наприкінці серпня в Івано-Франківську відбудеться 13-ий велопарад дівчат. Цьогорічна тема — готика.

Про це пише “Галка”.

Співзасновниця ГО “Franko bicycle club” Оксана Артемовська розповідає, що на вибір у 2025 році мали 17 тем для велопараду. Зупинились на готиці.

“У соцмережах ми будемо виставляти фотографії тематичного одягу і під нього можна придумали як може виглядати велосипед”, — каже Оксана Артемовська.

Маршрут традиційний: початок від бастіону до парку Шевченка. Незмінною також є благодійна складова. Збиратимуть кошти для франківського велоактивіста, який сьогодні захищає Україну. Як розповідає організаторка велопараду Мар’яна Вершиніна, є потреба у антенах, літієвих батареях та інших розхідних матеріалах.

Захід відбудеться 31 серпня.

Реєстрація на місці перед початком.