Франківська ампутфутбольна команда “Бартка” набирає гравців

Автор: Петро Якимчук
08/09/2025 13:10
Футбольна команда “Бартка АМП” запрошує ветеранів та цивільних з ампутаціями долучатися до занять ампфутболом у Франківську.

Тут тренуються не лише заради спорту, а й заради підтримки, дружби та командного духу.

Про це інформує Правда ІФ з посиланням на  “Галка”.

Організатори наголошують: у “Бартці” кожен учасник відчуває себе частиною великої родини, де панує взаємоповага та жага до перемог.

“Неможливе — можливе! Приходьте самі та запрошуйте знайомих. У нашій команді кожен гравець важливий”, — кажуть у клубі.

Щоб стати частиною команди, достатньо зателефонувати за номером +380 98 619 75 48 або написати на сторінку клубу в соцмережах: https://www.instagram.com/amp.bartka/.

