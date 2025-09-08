ІФНТУНГ оголосив архітектурний конкурс на реконструкцію корпусів, які постраждали від ракетного удару

У Франківську стартував студентський архітектурний конкурс Steel Freedom 2025, замовником проєкту в якому виступає Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
Молодь українських вишів цього року розроблятиме проєкти реконструкції лабораторних корпусів №7 та №11 ІФНТУНГ, пошкоджених унаслідок ворожої атаки, повідомили в університеті нафти і газу.
Перед учасниками стоїть завдання створити сучасну концепцію відновлення університетських корпусів із використанням металевих конструкцій, дотриманням принципів сталого розвитку та вимог до науково-освітніх просторів. В ІФНТУНГ переконані, що креативні ідеї студентів допоможуть втілити архітектурні рішення, які поєднають функціональність і сучасний дизайн.
Фінал конкурсу відбудеться 29 листопада. Призовий фонд – 120 тисяч гривень, які розподілять між переможцями: 50 000 грн за перше місце, 40 000 – за друге і 30 000 – за третє.
Реєстрація команд триває з 1 вересня до 1 жовтня, кінцевий термін подачі проєктів – 1 листопада 2025 року: https://steelfreedom.ua/register-comand.html
Етапи конкурсу:
І – Робота над проєктами:
- 01.09 – Старт конкурсу Початок реєстрації команд
- 30.09 -MEETUP Зустріч замовника, партнерів та організатора з учасниками
- 01.10 – Завершення реєстрації команд
ІІ – Відбірковий тур:
- 01.11 – Закінчення прийому конкурсних проєктів
- Технічний відбір проєктів на відповідність конкурсному завданню
ІІІ – Півфінал:
- 11.11 – Оголошення півфіналістів 9-16.11
- Відбір фіналістів шляхом онлайн голосування журі
ІV – Фінал:
- 18.11 – Оголошення фіналістів (10 команд)
- 29.11 – Фінал конкурсу
STEEL FREEDOM –конкурс, що заохочує молодих спеціалістів долучитися до розробки концептуального рішення проєкту з використанням сталевих конструкцій, що продемонструє якісні архітектурно планувальні рішення та сучасний підхід до проєктування