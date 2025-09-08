ІФНТУНГ оголосив архітектурний конкурс на реконструкцію корпусів, які постраждали від ракетного удару

У Франківську стартував студентський архітектурний конкурс Steel Freedom 2025, замовником проєкту в якому виступає Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Молодь українських вишів цього року розроблятиме проєкти реконструкції лабораторних корпусів №7 та №11 ІФНТУНГ, пошкоджених унаслідок ворожої атаки, повідомили в університеті нафти і газу.

Перед учасниками стоїть завдання створити сучасну концепцію відновлення університетських корпусів із використанням металевих конструкцій, дотриманням принципів сталого розвитку та вимог до науково-освітніх просторів. В ІФНТУНГ переконані, що креативні ідеї студентів допоможуть втілити архітектурні рішення, які поєднають функціональність і сучасний дизайн.

Фінал конкурсу відбудеться 29 листопада. Призовий фонд – 120 тисяч гривень, які розподілять між переможцями: 50 000 грн за перше місце, 40 000 – за друге і 30 000 – за третє.

Реєстрація команд триває з 1 вересня до 1 жовтня, кінцевий термін подачі проєктів – 1 листопада 2025 року: https://steelfreedom.ua/register-comand.html

Етапи конкурсу:

І – Робота над проєктами:

01.09 – Старт конкурсу Початок реєстрації команд

30.09 -MEETUP Зустріч замовника, партнерів та організатора з учасниками

01.10 – Завершення реєстрації команд

ІІ – Відбірковий тур:

01.11 – Закінчення прийому конкурсних проєктів

Технічний відбір проєктів на відповідність конкурсному завданню

ІІІ – Півфінал:

11.11 – Оголошення півфіналістів 9-16.11

Відбір фіналістів шляхом онлайн голосування журі

ІV – Фінал:

18.11 – Оголошення фіналістів (10 команд)

29.11 – Фінал конкурсу

STEEL FREEDOM –конкурс, що заохочує молодих спеціалістів долучитися до розробки концептуального рішення проєкту з використанням сталевих конструкцій, що продемонструє якісні архітектурно планувальні рішення та сучасний підхід до проєктування