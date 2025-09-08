У Франківській громаді на 11 гектарах створять екопромисловий інвестиційний парк

Івано-Франківськ виділив 11 гектарів землі для створення екопромислового інвестиційного парку.

За словами міського голови Руслана Марцінківа, новий об’єкт знаходитиметься на межі сіл Чукалівки та Радчі.

Про це інформує “Галка” з презентації Стратегії Івано-Франківської громади, яка відбулася 5 вересня, передає правда ІФ

Як розповів мер, у тому районі зараз будується завод, а поруч з ним виділили земельну ділянку для розвитку інвестиційного напрямку.

“Ми вже виділили 11 гектарів землі для екопромислового інвестиційного парку”, – каже Марцінків.

Мер нагадав про успішні приклади промислових об’єктів у місті. Він згадав індустріальний парк “Аркан” на вулиці Коновальця, який розвиває логістику та виробництво. Також позитивним прикладом назвав ВО “Карпати” та викуплений локомотиворемонтний завод, який сьогодні працює і дає робочі місця.

Водночас Марцінків згадав ситуацію зі спиртзаводом, який мерія не змогла викупити, аби зберегти його промислове призначення.