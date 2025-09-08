У Франківській громаді на 11 гектарах створять екопромисловий інвестиційний парк

Івано-Франківськ виділив 11 гектарів землі для створення екопромислового інвестиційного парку.
За словами міського голови Руслана Марцінківа, новий об’єкт знаходитиметься на межі сіл Чукалівки та Радчі.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформує “Галка” з презентації Стратегії Івано-Франківської громади, яка відбулася 5 вересня, передає правда ІФ
Як розповів мер, у тому районі зараз будується завод, а поруч з ним виділили земельну ділянку для розвитку інвестиційного напрямку.
“Ми вже виділили 11 гектарів землі для екопромислового інвестиційного парку”, – каже Марцінків.
Мер нагадав про успішні приклади промислових об’єктів у місті. Він згадав індустріальний парк “Аркан” на вулиці Коновальця, який розвиває логістику та виробництво. Також позитивним прикладом назвав ВО “Карпати” та викуплений локомотиворемонтний завод, який сьогодні працює і дає робочі місця.
Водночас Марцінків згадав ситуацію зі спиртзаводом, який мерія не змогла викупити, аби зберегти його промислове призначення.
“На жаль, до нас не дослухався Фонд державного майна… 63-й завод — ми також намагалися викупити на аукціоні, але нам це не вдалося. Підприємцю, який його викупив, сказали в категоричній формі, що там не розглядається житлова забудова, виключно розвиток промисловості”, – сказав очільник міста.