ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківській громаді на 11 гектарах створять екопромисловий інвестиційний парк
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківській громаді на 11 гектарах створять екопромисловий інвестиційний парк

Автор: Петро Якимчук
08/09/2025 12:13
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківськ виділив 11 гектарів землі для створення екопромислового інвестиційного парку.

За словами міського голови Руслана Марцінківа, новий об’єкт знаходитиметься на межі сіл Чукалівки та Радчі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформує “Галка” з презентації Стратегії Івано-Франківської громади, яка відбулася 5 вересня, передає правда ІФ

Як розповів мер, у тому районі зараз будується завод, а поруч з ним виділили земельну ділянку для розвитку інвестиційного напрямку.

“Ми вже виділили 11 гектарів землі для екопромислового інвестиційного парку”, – каже Марцінків.

Мер нагадав про успішні приклади промислових об’єктів у місті. Він згадав індустріальний парк “Аркан” на вулиці Коновальця, який розвиває логістику та виробництво. Також позитивним прикладом назвав ВО “Карпати” та викуплений локомотиворемонтний завод, який сьогодні працює і дає робочі місця.

Водночас Марцінків згадав ситуацію зі спиртзаводом, який мерія не змогла викупити, аби зберегти його промислове призначення.

“На жаль, до нас не дослухався Фонд державного майна… 63-й завод — ми також намагалися викупити на аукціоні, але нам це не вдалося. Підприємцю, який його викупив, сказали в категоричній формі, що там не розглядається житлова забудова, виключно розвиток промисловості”, – сказав очільник міста.

СХОЖІ НОВИНИ