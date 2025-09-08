У Заболотові перекинулась фура з яблуками

6 вересня у селищі Заболотів Коломийського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного та легкового автомобілів.
Про це передає правда ІФ з посиланням на Галичину
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
«На місце події оперативно прибули снятинські рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони Заболотова. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували травмованого водія вантажівки та передали його працівникам екстреної медичної допомоги», – повідомили в пресцентрі ДСНС в Івано-Франківській області.
Крім того, надзвичайники від’єднали клеми акумуляторних батарей обох транспортних засобів, аби запобігти можливому загоранню.