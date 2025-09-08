У Заболотові перекинулась фура з яблуками

6 вересня у селищі Заболотів Коломийського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного та легкового автомобілів.

Про це передає правда ІФ з посиланням на Галичину

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

«На місце події оперативно прибули снятинські рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони Заболотова. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували травмованого водія вантажівки та передали його працівникам екстреної медичної допомоги», – повідомили в пресцентрі ДСНС в Івано-Франківській області.

Крім того, надзвичайники від’єднали клеми акумуляторних батарей обох транспортних засобів, аби запобігти можливому загоранню.