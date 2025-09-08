ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Заболотові перекинулась фура з яблуками
У Заболотові перекинулась фура з яблуками

Автор: Петро Якимчук
08/09/2025 11:42
6 вересня у селищі Заболотів Коломийського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного та легкового автомобілів.

Про це передає правда ІФ з посиланням на Галичину

«На місце події оперативно прибули снятинські рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони Заболотова. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували травмованого водія вантажівки та передали його працівникам екстреної медичної допомоги», – повідомили в пресцентрі ДСНС в Івано-Франківській області.

Крім того, надзвичайники від’єднали клеми акумуляторних батарей обох транспортних засобів, аби запобігти можливому загоранню.

