Франківська команда “Прикарпаття” перемогла сумську “Вікторію” у стартовому турі VBET Першої ліги

Новий футбольний сезон 2025/26 івано-франківська команда розпочала з виїзної перемоги.
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Пише Правда.іф з посиланням на МФК Прикарпаття.
У стартовому турі VBET Першої ліги «Прикарпаття-Благо» на виїзді у Борисполі здолало сумську «Вікторію» з рахунком 2:0
Обидва м’ячі були забиті ще в першому таймі, і справжнім героєм для гостей став автор дублю Андрій Хома. Свій наступний матч чемпіонату «зелено-жовті» також зіграють на виїзді – 11 серпня у Львові з «Феніксом-Маіруполем».