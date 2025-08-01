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Франківська команда “Прикарпаття” перемогла сумську “Вікторію” у стартовому турі VBET Першої ліги

Автор: Оксана Марушкевич
01/08/2025 18:04
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
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Новий футбольний сезон 2025/26 івано-франківська команда розпочала з виїзної перемоги.

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Пише Правда.іф з посиланням на МФК Прикарпаття.

У стартовому турі VBET Першої ліги «Прикарпаття-Благо» на виїзді у Борисполі здолало сумську «Вікторію» з рахунком 2:0

Обидва м’ячі були забиті ще в першому таймі, і справжнім героєм для гостей став автор дублю Андрій Хома. Свій наступний матч чемпіонату «зелено-жовті» також зіграють на виїзді – 11 серпня у Львові з «Феніксом-Маіруполем».