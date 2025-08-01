Росія почала застосовувати реактивні “шахеди” по Україні: що про них відомо

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про особливості нових реактивних “шахедів”, якими Росія почала бити по Україні. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Він зазначив, що масового застосування Росією таких безпілотників немає, втім поодинокі випадки вже зафіксували цієї ночі.

“В небі над Україною було зафіксовано одразу вісім реактивних «шахедів». Вони були запущені з північного спрямування. Їхньою особливістю є те, радіолокаційно він відображається як крилата ракета за параметрами польоту, тому що швидкість там може бути понад 500 кілометрів на годину. Таку мету перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо”, – коментує Ігнат.

З його слів, звук реактивного “шахеда” відрізняється від “звичайного”.