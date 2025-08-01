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Воїн тримає фото загиблого побратима.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині зустріли скорботний кортеж з тілом загиблого Тимківа Івана

Автор: Оксана Марушкевич
01/08/2025 17:17
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На війні поліг воїн з села Грабовець Тимків Іван. Сьогодні Богородчанська громада зустріла “на щиті” свого Героя.

Пише Правда.іф з посиланням на Слово народу

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З 30 травня 2025 боєць вважався зниклим безвісти. Лише зараз, після офіційного підтвердження та процедури впізнання дружиною, стрільця-санітара мотопіхотного батальйону в/ч 5003 Івана Тимківа визнано загиблим. Воїн поліг під час виконання бойового завдання біля села Юнаківка Сумської області.

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Чин похорону відбудеться завтра, 2 серпня, о 12.30, в селі Грабовець.

Вічна шана та слава воїну Тимківу Івану.

Фургон із прапором України на дорозі
Люди на колінах перед будівлею
Військові та громадяни на церемонії пам'яті біля пам'ятника
Церемонія прощання з труною, покритою українським прапором.
Похоронна процесія з синьо-жовтим прапором
Церемонія прощання з покійним солдатом на вулиці.
Церковна служба з прапорами на вулиці України.
Церемонія прощання з полеглим українським військовим
Люди на мітингу з українськими прапорами на вулиці.
Люди на колінах біля пам'ятника на площі.
Українські військові тримають хрест і портрет солдата.