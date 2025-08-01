На Івано-Франківщині зустріли скорботний кортеж з тілом загиблого Тимківа Івана

На війні поліг воїн з села Грабовець Тимків Іван. Сьогодні Богородчанська громада зустріла “на щиті” свого Героя.

Пише Правда.іф з посиланням на Слово народу

З 30 травня 2025 боєць вважався зниклим безвісти. Лише зараз, після офіційного підтвердження та процедури впізнання дружиною, стрільця-санітара мотопіхотного батальйону в/ч 5003 Івана Тимківа визнано загиблим. Воїн поліг під час виконання бойового завдання біля села Юнаківка Сумської області.

Вдовою залишилася дружина, осиротіли двоє діточок

Чин похорону відбудеться завтра, 2 серпня, о 12.30, в селі Грабовець.