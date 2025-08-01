У Голині встановлено камеру автоматичної фіксації швидкості

Камеру встановили на ділянці автодороги Н10 у селі Голинь, поблизу пішохідного переходу. Саме тут неодноразово траплялися ДТП.

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Повідомляє Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду

Рішення підтримано депутатами, і вже сьогодні — камера встановлена.

“Це — результат понад трирічної роботи та численних звернень, які нарешті дали результат.

Протягом цього часу ми неодноразово зверталися до профільних державних органів, отримували формальні відмови — мовляв, ділянка не підпадає під жодну з «офіційних» категорій. Нам навіть пропонували інші місця, які відповідали критеріям, але не вирішували реальну проблему.

Але ми не зупинилися. Планували навіть тимчасово встановити табло контролю швидкості.

Але — після виїзду на місце представників Департаменту патрульної поліції та Центру інфраструктури та технологій МВС, вдалося довести: ця ділянка критично потребує камери”, – пише голова Калуської громади Андрій Найда.