У Калуші попрощалися із загиблими захисниками Олександром Пантєлєєвим та Ігорем Тимцюраком

Поховали двох Героїв на Алеї Слави міського кладовища.

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Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду

Ігор Тимцюрак народився 6 листопада 1977 року в м. Калуші. У 1994 році закінчив школу №7 та музичну школу. Вступив у Івано-Франківський технологічний технікум, який закінчив з відзнакою. З 1998 року проходив строкову службу в українській армії.

Ще навчаючись у школі, в технікумі активно займався спортом, цікався читанням, історією України, географією. Пізніше вступив у податкову академію, яку успішно закінчив. З дружиною Галиною виховували сина Володимира, якому зараз 3,5 років.

З початку повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до Збройних Сил України у складі 79 батальону ТрО. Сміливо і гідно боровся з окупантами. Служив старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення однієї з військових частин. Відданий військовій присязі, в бою за Україну, її свободу і незалежність, сержант Ігор Тимцюрак, загинув 27 липня 2025 року на Запоріжжі.

Олександр Патєлєєв народився 20 січня 1970 року в Казахстані. У дитинстві разом з сім’єю переїхали в Україну. Навчався у школі, проходив строкову службу в армії. У 1989 році одружився зі Світланою. У 1991 році у сім’ї народився син Валерій. Тривалий час працював на нафтохімічному підприємстві Калуша. Потім – у фірмі з виготовлення вікон.

У перші дні повномасштабного вторгнення ворога – 1 березня 2022 року калушанин став на захист України. Служив стрільцем стрілецького відділення. Мужньо та самовіддано виконував військовий обов’язок. На превеликий жаль, 26 липня 2025 від отриманих поранень наш Захисник помер у клінічній лікарні ім. Мечнікова в м. Дніпро.