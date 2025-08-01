Фільми Netflix, які переглянули найбільше у 2025 році

По переглядах серед фільмів Netflix у 2025 році ці кінокартини б’ють рекорди.

Варто зазначити: це не означає, що вони найкращі. Але те, що вони зібрали найбільшу кількість уваги – математичний факт.

Правда.іф пропонує до перегляду п’ять із найпопулярніших.

Знову в дії (Back in Action)

Не те щоб вийшло щось революційне, але повернення Камерон Діас після 11-річної перерви на екрани публіка точно чекала.

Колись вони були найкращими агентами, здатними зробити найскладніші завдання. Мэтт і Емілі, об’єднані не лише місіями, а й коханням, одного разу опинилися в пастці – завдання пішло не за планом, і єдиний вихід, щоб вижити, був радикальним. Вони інсценували власну загибель, залишивши минуле позаду, щоб почати нове життя. Змінивши імена, вони оселилися в тихому передмісті Атланти, сподіваючись, що більше ніколи не доведеться повертатися до небезпечного світу шпигунства.

Минуло п’ятнадцять років. Тепер вони – звичайна сімейна пара, виховують двох дітей-підлітків, які навіть не підозрюють про справжнє минуле батьків. Їхнє життя здається ідеальним, поки одна випадковість не руйнує усе. Їхнє прикриття розкрито, і ті, кого вони намагалися забути, знову виходять на полювання. Минулий світ, який вони вважали давно закритим, повертається, змушуючи їх стати тими, ким вони колись були.Колишні агенти знову беруть у руки зброю, цього разу не заради місії, а заради власних дітей. Вони змушені згадати все, що колись знали – кожен навик, кожен прийом, кожен спосіб виживання.

Соломинка (Straw)

Мати-одиначка опікується дочкою з певними обмеженнями у русі, намагаючись заробити на життя у продуктовому магазині. В один день на неї навалюється забагато підозр з рідних боків: у школі думають, що вона нанесла травми власній дочці, бос на роботі не відпускає її до школи, а потім звільняє, коли жінка повертається; врешті-решт, коли в магазин входять грабіжники, жінка випадково вбиває одного з них, і тоді її звинувачують у постановці цього пограбування. Звісно ж, її терпець уривається, і далі починається щось на кшталт фільму “Падіння” з Майклом Дугласом, тільки у жіночій версії…

Список мрій (The Life List)

Романтична комедія з молодими акторами.

Після смерті матері донька Алекс отримує дивовижний подарунок — DVD-запис від адвоката на ім’я Бред, на якому її мати згадує їй про список мрій дитинства, який вона написала ще в далекі тринадцять. У відео мати пропонує доньці виконати кожне завдання в списку, і після цього отримати наступний диск від адвоката. Список складається з різноманітних завдань, кожне з яких вимагає від Алекс виходу із зони комфорту та сміливих рішень.

Її підтримують два брати: Лукас та Джуліан. Разом вони долають труднощі та подолають особисті випробування. В процесі виконання завдань, Алекс починає розкривати для себе не тільки сімейні таємниці, але й свою справжню сутність. Завдяки мрійливому списку, Алекс також заводить несподіваний роман, що стає важливим етапом її емоційного зростання. Кожне завдання — це не лише крок до виконання бажань матері, а й шлях до того, щоб стати ближчою до самого себе та оточення, яке її підтримує.

Поза юрисдикцією (Exterritorial).

Німецький бойовик.

Колишня бійчиня спецпризначення приходить в американське консульство в Німеччині, щоб податись на робочу візу. Сина вона залишає у ігровій кімнаті, а коли повертається – його вже немає. Камери консульства показують, що вона прийшла сама, без сина. Розлючена мати починає пошуки, поки її звинувачують у психічному зриві…

Спустошення (Havoc)

Цей бойовик з Томом Гарді отримав шалену кількість поганих відгуків (і є за що), однак при цьому і побачила його шалена кількість глядачів.

Джейсон Уокер досвідчений детектив і знову вимушений розпочинати чергове розслідування. Сталося масове вбивство і поліція шукає будь-які зачіпки, але те, що вони побачили – лише ускладнило чоловікові справу. Він сподівався просто розслідувати вбивства та після того, як знаходять відео з обличчям підозрюваного – виявляється, що Джейсон його знає. Це Чарлі, син «великої людини» для міста – Лоуренса Бомонта.

Після розмови з самим Лоуренсом, останній виставляє детективу вимогу, що йому необхідно знайти сина, інакше за одним його дзвінком – Уокер може сісти на пожиттєве. З цього моменту в чоловіка немає вибору – він має знайти Чарлі та врятувати його, проте після того, як детектив знаходить хлопця справи стають ще гірші. Тепер він має дбати про те, щоб хлопця не вбили, оскільки на нього оголосили справжнісіньке полювання і воно вже давно розпочато. Джейсон має пройти через масу складних випробувань для того, щоб дійсно досягти мети та не загинути на шляху.