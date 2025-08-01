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Люди сидять у колі на тренінгу.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Ветеранському просторі відбулася чергова зустріч групи підтримки в рамках проєкту “Простір відновлення”. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
01/08/2025 15:08
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Цього разу нашим запрошеним експертом був Ігор Дільний – ветеран російсько-української війни, реабілітолог. Ігор, який зазвичай працює індивідуально з військовими та ветеранами, навчав дружин та матерів військових, як долати больові відчуття в тілі за допомогою роботи зі стопами.

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Пише Правда.ІФ з посиланням на Дружину Воїна .

Аудиторія послухала від спікера про дихальні вправи, важливість правильної ходьби, вправи, що знімають судоми та щоденну втому ніг, а також про м’язову систему тіла та принципи її роботи.

Традиційно наприкінці кожна учасниця отримала шоколадку з передбаченням: “4.5.0”. Нагадуємо, що це назва нашої віртуальної кав’ярні, де ви можете замовити солодощі і тим самим допомогти нам щомісяця вітати з Днем народження дітей Героїв.

Зустрічі відбуваються щосереди.

Люди обговорюють на зустрічі в кімнаті з картинами.
Рука тримає дві різнокольорові кулі.