В Івано-Франківську презентували спеціалізоване авто для осіб з інвалідністю. ФОТО

Автошкола зі Львова презентувала у Франківську спеціально обладнане авто для людей з інвалідністю. Тепер особи та ветерани з інвалідністю отримали реальну можливість здавати іспити на водійське посвідчення без потреби виїжджати в інші міста.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ІФ



Зокрема, у Франківському сервісному центрі МВС (МРЕО) можна буде скласти іспит з водіння на авто, адаптованому до потреб людей з інвалідністю.

«Цей автомобіль — це крок до незалежності, самостійності та рівних можливостей для багатьох людей. Однак, важливо щоб була можливість не тільки складати іспити, а й практично опановувати водіння саме для ветеранів з інвалідністю не тільки у Львові, а й в Івано-Франківську», — зазначив заступник міського голови-начальник Управління з супроводу ветеранів Юрій Гапончук.

Щоби повністю реалізувати цю ініціативу, потрібно створити умови для навчання осіб з інвалідністю на спеціалізованих авто — не лише іспити, а повноцінні практичні заняття з інструктором.