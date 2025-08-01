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Чоловік сидить в автомобілі з протезом ноги.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську презентували спеціалізоване авто для осіб з інвалідністю. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
01/08/2025 14:36
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Автошкола зі Львова презентувала у Франківську спеціально обладнане авто для людей з інвалідністю. Тепер особи та ветерани з інвалідністю отримали реальну можливість здавати іспити на водійське посвідчення без потреби виїжджати в інші міста.

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Пише Правда.ІФ з посиланням на Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ІФ 


Зокрема, у Франківському сервісному центрі МВС (МРЕО) можна буде скласти іспит з водіння на авто, адаптованому до потреб людей з інвалідністю.

«Цей автомобіль — це крок до незалежності, самостійності та рівних можливостей для багатьох людей. Однак, важливо щоб була можливість не тільки складати іспити, а й практично опановувати водіння саме для ветеранів з інвалідністю не тільки у Львові, а й в Івано-Франківську», — зазначив заступник міського голови-начальник Управління з супроводу ветеранів Юрій Гапончук.

Щоби повністю реалізувати цю ініціативу, потрібно створити умови для навчання осіб з інвалідністю на спеціалізованих авто — не лише іспити, а повноцінні практичні заняття з інструктором.

Двоє чоловіків спілкуються в автомобілі на вулиці.
Обговорення перед службовим автомобілем на вулиці