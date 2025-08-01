Відомі тревел-блогери зняли випуск про унікальне місце на Прикарпатті 

Уявіть собі: булькотить, шкварчить, димить — і все це не десь у далекій Ісландії, а зовсім поруч, у Старуні! Саме туди завітали відомі тревел-блогери Максим Узол та Ольга Манько, аби показати маловідоме, але надзвичайно цікаве місце — єдиний в Україні діючий грязьовий вулкан.

Команда блогерів, яких добре знають любителі подорожей і природи, присвятила випуск саме природним цікавинкам Івано-Франківської області та розповіли про природні дива нашого краю. Окрім Старунського вулкану відвідали Манявський водоспад, Бухтівецький водоспад, Крапельковий водоспад. Знайшли схований між горами монастир Манявський скит та Блаженний камінь, який здійснює бажання, передає “Бліц-Інфо”.

“Ми навіть не уявляли, що тут настільки красиво і так… незвично”, — зізнаються автори у відео. — “Цей вулкан — справжнє відкриття! І взагалі — це місце виглядає так, ніби ти десь на Марсі”.

Завітали мандрівники і до Івано-Франківська. Прогулянка затишним центром, кава на стометрівці, зустрічі з гостинними людьми — усе це теж стало частиною подорожі. У блозі вони відзначають, що Прикарпаття — це не лише про гори, а й про дуже глибоку і ще недостатньо розкриту історію та географію.

У коментарях під відео — десятки відгуків здивованих глядачів: “Та не може бути, щоб такий вулкан був в Україні!”, “Треба їхати!”, “Ніколи про це не чула!”.

Журналісти Максим Узол та Ольга Манько познайомилися і згодом одружилися під час подорожей. Вони працювали на телевізійному тревел-проєкті українського каналу, а потім створили власний ютуб-канал «Узол і Манько», на якому вже 5 рік розповідають, як подорожувати, пізнавати Україну та світ і цінувати своє.