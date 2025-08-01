На Прикарпатті 2500 безробітних долучилися до відновлення зруйнованої інфраструктури

У 2025 році на території Прикарпаття до робіт із відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок війни, залучили майже 2500 осіб зі статусом безробітного.

Це стало можливим завдяки реалізації державного проєкту «Армія відновлення», який спрямований на об’єднання зусиль українців задля відбудови країни. Особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості, отримують направлення на виконання суспільно корисних робіт, зокрема з відновлення інфраструктурних об’єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій.

«Це — реальний внесок у відновлення країни, підтримку Збройних Сил та допомогу постраждалим від війни», — зазначено в офіційному повідомленні ІФ ОДА.

Основні напрями, у яких задіяні учасники проєкту: