На Прикарпатті 2500 безробітних долучилися до відновлення зруйнованої інфраструктури

У 2025 році на території Прикарпаття до робіт із відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок війни, залучили майже 2500 осіб зі статусом безробітного.
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Це стало можливим завдяки реалізації державного проєкту «Армія відновлення», який спрямований на об’єднання зусиль українців задля відбудови країни. Особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості, отримують направлення на виконання суспільно корисних робіт, зокрема з відновлення інфраструктурних об’єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій.
«Це — реальний внесок у відновлення країни, підтримку Збройних Сил та допомогу постраждалим від війни», — зазначено в офіційному повідомленні ІФ ОДА.
Основні напрями, у яких задіяні учасники проєкту:
- підтримка внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- транспортування гуманітарних вантажів;
- участь у ремонті доріг, відновленні житлових будівель та об’єктів критичної інфраструктури;
- облаштування захисних споруд, блокпостів і фортифікацій;
- виконання робіт у пунктах укриття та центрах допомоги населенню.