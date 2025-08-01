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На Прикарпатті 2500 безробітних долучилися до відновлення зруйнованої інфраструктури
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На Прикарпатті 2500 безробітних долучилися до відновлення зруйнованої інфраструктури

Автор: Олег Мамчур
01/08/2025 13:32
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У 2025 році на території Прикарпаття до робіт із відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок війни, залучили майже 2500 осіб зі статусом безробітного.

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Це стало можливим завдяки реалізації державного проєкту «Армія відновлення», який спрямований на об’єднання зусиль українців задля відбудови країни. Особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості, отримують направлення на виконання суспільно корисних робіт, зокрема з відновлення інфраструктурних об’єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій.

«Це — реальний внесок у відновлення країни, підтримку Збройних Сил та допомогу постраждалим від війни», — зазначено в офіційному повідомленні ІФ ОДА.

Основні напрями, у яких задіяні учасники проєкту:

  • підтримка внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
  • транспортування гуманітарних вантажів;
  • участь у ремонті доріг, відновленні житлових будівель та об’єктів критичної інфраструктури;
  • облаштування захисних споруд, блокпостів і фортифікацій;
  • виконання робіт у пунктах укриття та центрах допомоги населенню.