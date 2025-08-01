У Франківську правоохоронці виявили двох чоловіків з, ймовірно, наркотичними речовинами

В Івано-Франківську за вчорашню зміну патрульні виявили два ймовірні випадки незаконного обігу наркотичних речовин.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На вулиці Галицькій увагу патрульних привернув невідомий. Останній, щойно помітивши інспекторів, помітно занервував та намагався уникнути зустрічі з ними. Під час поверхневої перевірки 19-річного чоловіка, поліцейські виявили згорток з білою речовиною невідомого походження.

Друга подія мала місце на вулиці Промисловій. 39-річний чоловік побачивши патрульних, намагався заховати щось у рюкзаку. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакет з невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною.

В усіх випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу, походження ймовірних наркотиків з’ясовуватимуть експерти.

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