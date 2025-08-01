Обласна рада хоче знести комунальні склади, щоб збудувати ветеранський простір

Обласна рада планує на черговій сесії розглянути рішення про демонтаж складів на вулиці Богдана Хмельницького, 57 у Франківську. Це комунальні приміщення «Обласного аптечного складу» площею понад 1700 квадратних метрів. Ними з 2014 року користуються волонтери. Особливо критичною стала потреба в таких складах з 2022 року, коли обсяги волонтерської допомоги зросли, а комерційні склади не поспішали приймати волонтерські вантажі без оплати.

Через склади на Богдана Хмельницького пройшли сотні тонн гуманітарної допомоги. Тепер там хочуть збудувати ветеранський простір. Тож волонтерам пропонують самим шукати інші місця, а облрада вже підготувала відповідні проєкти рішень. Волонтери, які користуються цими приміщеннями, наголошують: це стратегічний об’єкт, особливо в умовах війни, пише Репортер.

Фото: ГО “Молода просвіта”

Субвенція у 63 мільйони

Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, у майбутньому ветеранському просторі захисники й захисниці отримуватимуть комплексну підтримку: юридичну, психологічну, соціальну. Також облаштують спортивні зони для відновлення фізичного здоров’я та реабілітації.

Фінансуватимуть будівництво коштом субвенції. Кабмін затвердив розвиток ветеранських просторів у семи областях на загальну суму в понад 446 млн грн, які порівну розподілять між областями. Серед учасників програми – Івано-Франківщина. Відтак на будівництво область отримає приблизно 63 млн грн.

Проєктно-кошторисна документація – однакова для всіх учасників проєкту.

Разом із обласною радою визначились із земельною ділянкою, де має бути зведено ветеранський простір, – повідомила Онищук ще 10 липня цього року.

На сайті облради є два проєкти рішень щодо складських приміщень на Богдана Хмельницького – про демонтаж і списання нерухомого майна та про затвердження комунальному підприємству «Обласний аптечний склад» технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за цією ж адресою.

Одним рішенням облрада дозволить демонтувати склад загальною площею 1733,6 м2 для будівництва нового ветеранського простору. Роботи здійснюватиме комунальне підприємство обласної ради «БУДІНВЕСТ».

Іншим рішенням – затвердять технічну документацію щодо поділу ділянки площею понад 2 га на дві: ​​ 0,6500 га (кадастровий номер 2610100000:08:004:0201), та 1,4405 га (кадастровий номер 2610100000:08:004:0202).

Від кави до РЕБів

Волонтерка, голова ГО «Громадська ініціатива Галичини» Леся Качурова розповідає, що користується цими складами з 2014 року. Через них проходить різноманітна гуманітарна допомога: тактична медицина, РЕБи, вогнегасники, кава, і дуже багато медичного для госпіталів. А також – одяг чи іграшки, які через дружні організації передають ВПО чи цивільному населенню, яке опинилось у складних обставинах.

Качурова має чинний договір оренди з облрадою, який не передбачає розірвання без письмового повідомлення. Проте волонтерці зателефонували з облради з пропозицією розірвати договір оренди за згодою сторін. Альтернатив їй не запропонували.

Я сказала, що не буду підписувати документи про розірвання оренди. Ми почали шукати зараз склади, але ці склади такі, що це додаткові витрати. Замість того щоб ми їх витратили на дрони, ми будемо оплачувати склад, наприклад. Нам ніхто нічого безкоштовно не запропонував. Взагалі комунікації від обласної ради я не маю, крім цього дзвінка, – говорить Леся Качурова.

Щодо стану приміщень, то Качурова каже, вони чудово підходять для волонтерських складів. Звісно, потребують догляду. Але ці приміщення не є аварійними. Їх ще цілком можна використовувати для волонтерських потреб.

Там капітальна споруда з бетонною підлогою, з цегляними стінами, бетонними перекриттями, яка ще нас переживе і наших дітей. Мені дуже шкода, що її будуть зносити. Тим більше, що в нас не так багато складів залишилось у комунальній власності, – додає Леся Качурова.

Склади виручили, але ветеранам треба простір

Серед тих, хто користувався складами під час повномасштабного вторгнення – депутатка облради, волонтерка, голова БФ «Україна Незламна» Наталя Перцович. Каже, у 2022 році був такий великий потік надходжень гуманітарної допомоги, що вона звернулася до обласної ради по допомогу й отримала доступ до комунальних складів.

Приміщення було в занедбаному стані. Ми перекривали дах шифером, стежили, щоб не було замикань, постійно травили щурів. Але на той час воно було дуже потрібним і нас сильно виручило. Ми звідти відправляли багато допомоги на схід, на південь… Коли стався підрив Каховської ТЕС, то ми цілі фури відвантажували. Тоді це приміщення нас дуже виручило, – розповідає Наталя Перцович.

Зараз, каже, потреби саме у цих приміщеннях її фонд не має, бо основну масу гуманітарної допомоги вже перевезли в інше місце. На комунальних складах ще були залишки, коли перетелефонував директор «Обласного аптечного складу» і повідомив про попереднє рішення демонтувати склади.

Запитав, чи я не буду проти. Ну, як я могла казати, що я буду проти, якщо цей склад був мені вже не потрібний? – говорить Наталя Перцович. – Тоді (у 2022 році – Ред.) в обласній раді говорили, що на час війни зносити не будуть. Але капітальні ремонти там ніхто не планував, просто давали користуватися на той момент. Реабілітаційних центрів, скільки б їх не було, нам потрібно буде багато. Тому вважаю, що заперечувати проти реабілітаційного центру – неправильно.

Стратегічний резерв

Волонтерка, голова ГО «Молода Просвіта», депутатка облради Євгенія Бардяк розповідає, що склади на Хмельницького у 2022 році дуже допомагали приймати великі обсяги гуманітарної допомоги від донорів. Щобільше, через її організацію складські приміщення стали хабом для інших ГО після вторгнення.

Співпрацю з комунальними закладами «Обласного аптечного складу» почала якраз через те, що в місті не було складів, які могли приймати такі обсяги допомоги без комерційної вигоди.

З’явилася змога отримати багатомільйонну гуманітарну допомогу, тільки не було місця, де її зберігати. Через це нам довелося б відмовити благодійникам і втратити підтримку для українців. Тоді я пішла із запитом до обласної адміністрації, а також – до обласної ради. Виявилося, що перші власних приміщень не мають. А ось обласна рада скерувала на Хмельницького і це допомогло врятувати ситуацію, – розповідає Євгенія Бардяк.

Погоджується, що підібрати склад було непросто, бо приміщення виявилися достатньо занедбаними, проте придатними для розміщення засобів гігієни, герметичної продукції тощо. Загалом її організація активно користувалася складом два роки, ще один рік – завершували роздачу залишків.

Нашим складом користувалися і колеги з громадського сектору Херсона, Харкова, Києва, Донецька, Луганська. Вони не мали, зрозуміло, своїх приміщень через раптовий вимушений переїзд. Але, отримуючи допомогу від донорів і завдяки комунальному складу, змогли виконувати гуманітарні функції.

Так, найдовше приміщеннями «Обласного аптечного складу» користувалася ГО «Херсон нескорений». З 2023 вони передають гуманітарну допомогу на Херсонщину та інші регіони. Крім того, виконують важливу місію – збирають одяг в контейнери біля METRO, сортують і перенаправляють нужденним після обстрілів та звільнення територій.

Ця справа, як я знаю, триває вже третій рік. Вони роздають одяг як місцевим, так і надсилають в інші області. А це сотні тонн одягу, – говорить Євгенія Бардяк.

Як повідомив “Репортеру” засновник ГО «Херсон нескорений», а зараз заступник голови Херсонської ОДА Володимир Клюцевський, їхнім волонтерам довелося виїхати з комунальних складів. Але вони оперативно знайшли нові приміщення завдяки ГО «Чисті серцем». Тому мають змогу повноцінно надавати допомогу і далі.

За словами Євгенії Бардяк, навіть занедбані склади можуть бути порятунком у кризу, якщо в них навести лад і базово підтримувати.

На початку вторгнення я усвідомила, наскільки важливе стратегічне значення мають складські приміщення у комунальній власності. Бо в будь-якій кризовій ситуації завжди є місце для гуманітарної місії, для волонтерства, для громадської активності – не просто неба чи десь по офісах, а в комунальних закладах, які утримуються за кошти громади, платників податків, і використовуються для блага громади, – говорить волонтерка.

Євгенія Бардяк переконана, що реабілітаційні центри мають бути в кожній області. Наприклад, Львів зміг зробити реабілітаційний центр ще на початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні він є зразком гідної реабілітації для всієї країни. Івано-Франківськ натомість три з половиною роки лиш планує грандіозні будови, щоразу потрапляючи у скандали.

Ми вже говорили про реабілітаційний центр на Софіївці, про реабілітаційний центр біля озера, про реабілітаційний центр на місці довгобуду обласної лікарні. Тепер говоримо про реабілітаційний центр на Хмельницького, де зараз розміщуються комунальні складські приміщення для волонтерської діяльності. І зараз я хвилююся, чи точно на місці комунальних складських приміщень буде реабілітаційний центр? – говорить Бардяк.

Якщо ж обласна рада таки прийме рішення про демонтаж цих складів, волонтерка і депутатка радить не забути про наступне рішення – щодо побудови нових комунальних приміщень, які зможуть виручити волонтерську спільноту, громаду й українців загалом у випадку чергових катаклізмів.