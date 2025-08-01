В Івано-Франківську преміюють учнів, які склали НМТ на високі бали

Випускники з Івано-Франківської громади, які цього року отримали високі результати на національному мультипредметному тесті (НМТ), отримають грошові премії.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків в етері радіо «Західний полюс», пише Фіртка.

Зокрема, одноразову виплату отримають:

троє учнів, які склали НМТ на максимальні 600 балів — по 15 тисяч гривень кожному;

четверо учнів, які набрали 400 балів — по 10 тисяч гривень;

орієнтовно 37 дітей, які здобули 200 балів з окремих предметів — по 5 тисяч гривень.

Також окрема програма преміювання передбачена і для тих, хто обере місцевий заклад освіти:

«Якщо дитина має середній бал 190 і вище, і вибере івано-франківський виш, то може отримати до 55 тисяч гривень», — уточнив Марцінків.

За словами міського голови, таким чином громада не лише заохочує учнів до високих результатів, а й мотивує залишатися в рідному місті.