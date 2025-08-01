В Івано-Франківську преміюють учнів, які склали НМТ на високі бали

Випускники з Івано-Франківської громади, які цього року отримали високі результати на національному мультипредметному тесті (НМТ), отримають грошові премії.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків в етері радіо «Західний полюс», пише Фіртка.
Зокрема, одноразову виплату отримають:
- троє учнів, які склали НМТ на максимальні 600 балів — по 15 тисяч гривень кожному;
- четверо учнів, які набрали 400 балів — по 10 тисяч гривень;
- орієнтовно 37 дітей, які здобули 200 балів з окремих предметів — по 5 тисяч гривень.
Також окрема програма преміювання передбачена і для тих, хто обере місцевий заклад освіти:
«Якщо дитина має середній бал 190 і вище, і вибере івано-франківський виш, то може отримати до 55 тисяч гривень», — уточнив Марцінків.
За словами міського голови, таким чином громада не лише заохочує учнів до високих результатів, а й мотивує залишатися в рідному місті.
«Ми зацікавлені, щоб дітки йшли в наші вузи. І пишаємося всіма, хто досяг таких успіхів, і дякуємо батькам і вчителям, які підготували потужних дітей».