Франківське «Прикарпаття» зіграло внічию з сумською «Вікторією»

Автор: Петро Якимчук
Футбольний матч Прикарпаття-Благо проти Вікторії
Сьогодні, 16 листопада, на стадіоні Рух відбувся матч Першої ліги

В 16 турі VBET Першої ліги івано-франківська команда «Прикарпаття-Благо» вдома зіграло внічию з сумською «Вікторією» – 1:1, передає Правда ІФ з посиланням на Ратуша

Гра відбувалася під дощем, що вплинуло на темп і якість атакувальних дій обох команд. Перший тайм минув практично без небезпечних моментів і завершився із «сухим» рахунком.

Після перерви гості використали помилку захисту прикарпатців: на 67-й хвилині Книш реалізував вихід віч-на-віч та відкрив рахунок — 0:1.

Втім, наприкінці зустрічі франківцям вдалося вирвати важливе очко. На 87-й хвилині Приходько вдало зіграв у штрафному майданчику суперника й встановив остаточний рахунок — 1:1.

«Прикарпаття-Благо» розпочинає друге коло з бойової нічиєї, зберігаючи шанси покращити турнірне становище в наступних турах.

Матч Прикарпаття-Благо проти Вікторії завершився 1-1

