Збірна України обіграла Ісландію та вийшла у плей-офф відбору ЧС-2026

Футболісти національної збірної України провели шостий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 та здобули надзвичайно важливу перемогу.
Команда Сергія Реброва у Варшаві переграла Ісландію з рахунком 2:0 і забезпечила собі участь у плей-оф відбору, передає Правда.іф.
Голи у складі збірної України забили:
- Олександр Зубков — на 83-й хвилині;
- Олексій Гуцуляк — на 90+3 хвилині.
В іншому поєдинку групи D Азербайджан у Баку поступився Франції — 1:3.
Підсумкова таблиця групи D:
- Франція — 16 очок
- Україна — 10
- Ісландія — 7
- Азербайджан — 1
За підсумками європейського відбору на ЧС-2026 напряму виходять 12 переможців груп. Ще чотири путівки розіграють у березні 2026 року в матчах плей-оф. У них зіграють 16 команд — 12 інших володарів других місць та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які не кваліфікувалися напряму.
Фінальна частина 23-го чемпіонату світу з футболу відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.