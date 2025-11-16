ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Збірна України обіграла Ісландію та вийшла у плей-офф відбору ЧС-2026

Автор: Олег Мамчур
Футбольна збірна України з прапором на полі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Футболісти національної збірної України провели шостий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 та здобули надзвичайно важливу перемогу.

Команда Сергія Реброва у Варшаві переграла Ісландію з рахунком 2:0 і забезпечила собі участь у плей-оф відбору, передає Правда.іф.

Голи у складі збірної України забили:

  • Олександр Зубков — на 83-й хвилині;
  • Олексій Гуцуляк — на 90+3 хвилині.

В іншому поєдинку групи D Азербайджан у Баку поступився Франції — 1:3.

Підсумкова таблиця групи D:

  • Франція — 16 очок
  • Україна — 10
  • Ісландія — 7
  • Азербайджан — 1

За підсумками європейського відбору на ЧС-2026 напряму виходять 12 переможців груп. Ще чотири путівки розіграють у березні 2026 року в матчах плей-оф. У них зіграють 16 команд — 12 інших володарів других місць та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які не кваліфікувалися напряму.

Фінальна частина 23-го чемпіонату світу з футболу відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Джерело(а) інформації

Pravda.if

СХОЖІ НОВИНИ