Збірна України обіграла Ісландію та вийшла у плей-офф відбору ЧС-2026

Футболісти національної збірної України провели шостий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 та здобули надзвичайно важливу перемогу.

Команда Сергія Реброва у Варшаві переграла Ісландію з рахунком 2:0 і забезпечила собі участь у плей-оф відбору, передає Правда.іф.

Голи у складі збірної України забили:

Олександр Зубков — на 83-й хвилині;

— на 83-й хвилині; Олексій Гуцуляк — на 90+3 хвилині.

В іншому поєдинку групи D Азербайджан у Баку поступився Франції — 1:3.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Підсумкова таблиця групи D:

Франція — 16 очок

Україна — 10

Ісландія — 7

Азербайджан — 1

За підсумками європейського відбору на ЧС-2026 напряму виходять 12 переможців груп. Ще чотири путівки розіграють у березні 2026 року в матчах плей-оф. У них зіграють 16 команд — 12 інших володарів других місць та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які не кваліфікувалися напряму.

Фінальна частина 23-го чемпіонату світу з футболу відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.