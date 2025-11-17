ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сили оборони ліквідували за минулу добу 1160 окупантів та 17 ворожих артсистем

Автор: Оксана Марушкевич
Знищена військова техніка на полі бою зверху
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.25, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько 1 159 420 (+1 160) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 355 (+2) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 594 (+3) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 486 (+17) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 544 (+1) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 246 (+2) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 81 499 (+213) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 940 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 67 536 (+72) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 000 (+0) од.

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Втрати російських військ станом на листопад 2025

Джерело(а) інформації

Генеральний штаб ЗСУ

СХОЖІ НОВИНИ