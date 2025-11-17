На Прикарпаття прямує скорботний кортеж з полеглим військовослужбовцем Богданом Клюбою

У Галицькій громаді на Івано-Франківщині оголосили офіційний порядок зустрічі кортежу та церемоній прощання із загиблим захисником.
Згідно з оприлюдненою інформацією, кортеж прибуде до міста Галич, до церкви Різдва Христового, 17 листопада 2025 року о 09:30, повідомляє очільник громади Олег Кантор.
Після цього процесія вирушить до дому полеглого, а орієнтовно о 10 годині — до Будинку культури села Залуква, де громада матиме можливість вшанувати пам’ять воїна.
Розклад прощальних заходів:
- Парастас — 17 листопада 2025 року о 18 годині у Будинку культури с. Залуква.
- Чин похорону — 18 листопада 2025 року об 11годині у тому ж місці.
Громада закликає мешканців долучитися до церемоній, аби вшанувати воїна, який віддав своє життя за Україну.