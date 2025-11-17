У Долині планують збудувати сучасний мікрорайон для військових, ВПО та сімей, які втратили житло

У Долинській громаді триває робота над важливим соціальним проєктом — зведенням нового мікрорайону з енергоефективними житловими будинками для тих, хто найбільше потребує підтримки.
Про це повідомив голова громади Іван Дирів, пише Правда.іф.
Результативні переговори з міжнародними донорами
За його словами, відбулися результативні переговори з СЕО Hartl-Haus Івом Зутером (Yves Suter) щодо зведення у Долині комплексу сучасних 3–4-поверхових теплих будинків. Житло планують призначити для військових, внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих категорій населення, які втратили дім через війну.
“Це питання сьогодні є надзвичайно актуальним. Громади по всій Україні шукають довгострокові моделі забезпечення житлом тих, хто найбільше потребує підтримки — наших Захисників, ВПО та родин, які втратили дім через війну”, — зазначив Іван Дирів.
До реалізації проєкту долучилися також партнери MoveUkraine та John Shmorhun
Спільними зусиллями команда працює над тим, щоб створити безпечний, комфортний і сучасний житловий простір у громаді.
Ініціатива покликана не лише забезпечити людей житлом, а й стимулювати розвиток місцевої інфраструктури та підсилити стійкість регіону в умовах воєнних викликів.