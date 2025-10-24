Франківські блогери втрапили у скандал зі звинуваченнями та судовим позовом

На YouTube вийшло відео Сергія Боруцького про невдалий досвід рекламної колаборації з трьома франківськими блогерками – Танею Самбурською, Мар’яною Гутак та Діанорією.

Автор стверджує, що вони не виконали умови договору, через що він втратив понад 1 мільйон гривень.

Сергій Боруцький розповів про невдалий досвід співпраці з франківськими інфлюенсерами, непорозуміння навколо рекламної колаборації, фінансових розрахунків і професійної етики, пишуть Версії.

На YouTube-каналі Сергія Боруцького вийшло відео, у якому блогер поділився власним досвідом співпраці з кількома популярними інфлюенсерами з Івано-Франківська. За словами автора, матеріал є «особистим досвідом і суб’єктивною думкою, сформованою на основі взаємодії та співпраці», а фінансова інформація, наведена у відео, «не є частиною чинних договорів і подана лише для пояснення контексту».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Сергій зазначає, що його історія почалася у травні 2024 року, коли він вирішив протестувати новий напрямок і погодився на закупівлю аудиторії через колаборації з блогерами. За його словами, тоді відбулося кілька домовленостей з відомими франківськими блогерками, серед яких Таня Самбурська, Мар’яна Гутак (Дирів)та Діанорія (Діана Козачок).

У відео Боруцький наголошує, що мав на меті створити креативний рекламний контент, але, за його словами, реалізація виявилася проблемною.

«Квітень 2024 року. Я тестую для себе нову нішу і планую закупити аудиторію. Звертаюсь до менеджерів, блогерів щодо реклами. Я написав 23 квітня 2024 року менеджеру блогерів з Івано-Франківська про співпрацю. Як людина, яка не мала досвіду цих інтеграцій, реклами, всього іншого, довірився їм. Вони запропонували зробити шоу, де з блогерами будуть відбуватися проблеми, різні треш історії, щоб довести людей до піку емоцій і отримати підписників», – розповів Боруцький.

Під час підготовки проєкту команда Сергія Боруцького детально опрацьовувала сценарій майбутніх зйомок. За словами блогера, вони разом із менеджером обговорювали, як емоційно обіграти сцени, створити сюжет через дружню взаємодію між героями й зацікавити аудиторію, щоб глядачам було цікаво підписатися. Планувалося показати головного героя «з іншого боку» — як людину, що пройшла складний шлях і змогла змінитися.

З менеджерами блогерок погодили сценарій і в травні 2024 року Самбурська, Гутак та Діанорія на запрошення Сергія поїхали до Туреччини.

Загальна сума гонорарів, за словами Сергія, становила близько 19,5 тисяч доларів. Хоча тут же він прикріпляє переписку з менеджером і там йдеться про 7 тисяч доларів для Самбурської та 10 тисяч доларів для Мар’яни та Діани.

«Я сплачую 19,5 тисяч доларів блогерам. Причому на ФОП вони не хотіли приймати. Тільки частину вдалося вмовити прийняти на ФОП, а Таня лише на крипту або готівку і ніяк інакше», – додає Боруцький.

Окремо він оплатив перельоти, проживання, віллу, трансфери й локації в Туреччині.

«7500 доларів – це супутні витрати в Туреччині. Саме VIP-трансфери, розваги, вілла і локації під ТЗ», – уточнив автор відео.

Боруцький зазначає, що після прибуття блогери заявили, що вперше бачать технічне завдання, і зйомки почалися без підготовки.

«Ми відіграли вечором, наче на нас напали турки. Були дуже підвищені охоплення. Блогери були раді цим суперохопленням, але, чесно кажучи, я вже підозрював щось недобре, хоча був радий їх гарному настрою. Моя дружина спекла смачні млинці. Ми нагодували їх з дороги і зробили все, щоб їм було комфортно», – розповів Боруцький.

Втім частину запланованих сцен — зокрема бійку у костюмах лицарів та політ на парашуті — не вдалося реалізувати відповідно до сценарію.

Як стверджує Сергій Боруцький, попри створені умови для комфортної роботи, ситуація швидко перейшла в конфлікт: знімальний процес супроводжувався затримками, суперечками та емоційними реакціями. Тому запланований сценарій перетворився на імпровізацію, а результат суттєво відрізнявся від очікувань.

Автор розповідає про труднощі в комунікації, непорозуміння у роботі з менеджерами, а також про невідповідність очікувань і результатів.

«Ця колаборація стала для мене уроком, який показав, наскільки важливо правильно вибирати менеджерів для реалізації рекламного бюджету», — йдеться у відео.

Боруцький стверджує, що витратив на проєкт понад мільйон гривень, проте не отримав очікуваного результату. Після цього почали виникати конфлікти, що, за словами блогера, супроводжувалися взаємними претензіями, непорозуміннями та емоційними реакціями.

За його словами, менеджери Мар’яни Гутак та Діанорії вирішили припинити співпрацю та завершити рекламну інтеграцію, бо він почав вести свій блог російською.

«Ми не рекламуємо російськомовні профілі, а Сергій перейшов на російськомовний блог. Тому за нашими правилами роботи і за ідеологією компанії ми не рекламуємо такі блоги», – продемонстрував автор частину розмови з менеджером Мар’яни та Діани.

Боруцький продемонстрував уривки листування та відео знімального процесу, які, на думку автора, ілюструють перебіг подій.

«Кожна людина має право на помилку. Помилка — це досвід і шанс змінитися. Але є різниця між тим, хто визнає свої помилки, і тим, хто перетворює брехню на стратегію життя», — зазначив Боруцький.

Автор також розповів, що звернувся до суду.

«Я записав годинне відео, подав позови до суду, витратив ще порядка 4 000 доларів на це все, заздалегідь попередивши їх, що я готую, щоб вони вийшли на зв’язок», – розповів Боруцький.

У відео Сергій Боруцький продемонстрував копію ухвали. Версіям вдалось знайти цей документ в Реєстрі судових рішень. На диво, позивачем у справі був не Сергій Боруцький, а Дмитро Заїкін. Відповідачем – Іван Дирів (директор компанії «Галас» та чоловік Мар’яни Гутак – ред). Справу розглядав Рожнятівський суд. Вона стосувалась захисту прав споживачів. У судове засідання сторони не прибули, а позивач подав до суду заяву про залишення позову без розгляду.

«Суд постановив позов Заїкіна Дмитра Станіславовича до фізичної особи-підприємця Диріва Івана Борисовича про захист прав споживачів – залишити без розгляду», – йдеться в ухвалі.

Після публікації першого відео частина блогерів, яких він згадує, відреагували у своїх сторінках у соцмережах. Вони заявили, що не погоджуються з його трактуванням подій, а деякі коментарі вважають «викривленими або вирваними з контексту».

Попри емоційність історії, у відео немає конкретних фінансових даних або копій договорів — Боруцький наголошує, що «конкретні цифри, відсотки й умови розрахунків залишаються конфіденційними».

Врешті Боруцький зізнався, що йому повернули кошти, щоправда, суму не назвав.

«Мені повернули гроші не тому, що вони злякалися суду чи відчули сором, і не тому, що були чесними. Єдина причина — я не зупинився. Я не проковтнув цю історію, не став зручним і мовчазним клієнтом… У світі, де всі звикли купувати мовчання, важливо не мовчати. Бо кожного разу, коли проковтуєш несправедливість, наступного разу буде ще гірше»,- резюмував Боруцький.

Наразі ні Таня Самбурська, Ні Мар’яна Дирів, ні Діанорія не коментували нове відео Боруцького.

