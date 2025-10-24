Верховинського селищного голову визнано винним у нарахуванні премії своїй родичці

Голова Верховинської громади Василь Мицканюк опинився в полі зору правоохоронців через те, що преміював сестру своєї дружини, не повідомивши НАЗК про наявний конфлікт інтересів.

Згідно з постановою суду, з кінця 2023 року по початок 2025 року Мицканюк видав 34 розпорядження щодо премій працівників селищної ради, серед яких була сестра його дружини. У 18 випадках посадовець не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про наявність близького родича, що суперечить законодавству, пише Інформатор Коломия.

Сам Василь Мицканюк у суді заявив, що не мав особистої зацікавленості в преміюванні, оскільки не визначав працівників для премій і не встановлював їх розмір. Він також посилався на Положення про преміювання, затверджене сесією Верховинської селищної ради, де зазначено, що премії видає селищний голова. Підсудний наголосив, що згідно зі статтею 27-7 КУпАП близькі родичі можуть працювати разом у випадку набуття одним із них статусу виборної особи та в гірських населених пунктах.

Суд, однак, визнав Мицканюка винним за ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП і призначив штраф у розмірі 6 800 гривень.

Нагадаємо, що 6 серпня 2025 року Верховинського селищного голову та депутата місцевої ради затримали за незаконну передачу земельної ділянки вартістю 8 тисяч доларів.

Обох співучасників – голову та депутата Верховинської селищної ради – затримано за фактом отримання неправомірної вимоги у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).