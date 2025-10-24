ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні полягли франківці Володимир Шестопалов і Владислав Кизим

Автор: Олег Мамчур
У боротьбі за незалежність України загинули двоє військових з Івано-Франківської громади — Володимир Шестопалов та Владислав Кизим.

Про це повідомила Міська ритуальна служба.

Заходи військового поховального ритуалу по солдату ШЕСТОПАЛОВУ Володимиру Вікторовичу (27.03.1967 – 20.10.2025):

  • 25.10.2025 р. о 11:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
  • 25.10.2025 р. о 12:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка.

Заходи військового поховального ритуалу по лейтенанту КИЗИМУ Владиславу Аркадійовичу (06.07.1997 – 21.10.2025):

  • 25.10.2025 р. о 13:00 – початок прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
  • 25.10.2025 р. о 14:00 – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с. Чукалівка.

