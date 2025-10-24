На Бурштинському водосховищі на Прикарпатті червонокнижні баклани

На Бурштинському водосховищі на Івано-Франківщині оселилися червонокнижні баклани малі. У жовтні 2025 року науковці Галицького національного природного парку побачили 26 птахів. Цей вид фіксували у місцевості й раніше, втім у 2025 році їхня чисельність збільшилася, відтак орнітологи вважатимуть бакланів малих не рідкісним залітним видом, а малочисельним осілим.

Про це 23 жовтня 2025 року повідомили на Facebook-сторінці Галицького національного природного парку.

Як йдеться у дописі, вперше спостерігав бакланів малих на території нацпарку орнітолог Володимир Бучко. Це трапилося 5 лютого 1995 року на Бурштинському водосховищі. Повторно побачили рідкісного птаха майже через 30 років. 4 листопада 2024 року Володимиру Бучку вдалося відзняти відео малого баклана на ставках поблизу Бурштина.

Також у січні-лютому 2025 науковці спостерігали зграї рідкісних птахів — від 25 до 30. Після повторних обліків фіксували, що зимівлю зграї у майже півсотні птахів. Їх й надалі знаходили на ставках парку та околицях сіл Бовшів та Медуха, інформує наукова співробітниця Галицького нацпарку Олександра Бучко у дописі.

Вперше бакланів малих на території нацпарку побачили у 1995 році. Facebook/Володимир Бучко, Бурштинське водосховище, 19 жовтня 2025

Під час обліку птахів 19 жовтня 2025 року зграю бакланів малих побачили науковці Галицького нацпарку спільно з членкинею Західноукраїнського орнітологічного товариства Наталією Пріяткіною.

“Очевидно, це ті ж птахи, яких ми зустрічали впродовж року і їхня чисельність значно більша. Ймовірно, вони і не покидали водойм. Таким чином, цей вид можна вже сміливо вважати не рідкісним залітнім, а малочисельним осілим (не гніздовим) видом. Приємно усвідомлювати, що водно-болотні угіддя міжнародного значення Галицького національного парку стали домівкою для ще одного рідкісного виду”, — йдеться у дописі.

Баклани малі занесені до Червоної книги України. Facebook/Володимир Бучко, Бурштинське водосховище, 19 жовтня 2025

Що відомо про бакланів малих

Баклан малий занесений до Червоної книги України. Він гніздиться у Південно-Східній Європі, Північно-Східній Африці, Малій Азії, узбережжі Каспійського й Аральського морів. Зимують ці птахи там же і дещо південніше. В Україні — переважно в дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра та на Східному Сиваші (невеликі поселення є й в інших місцях Азово-Чорноморського регіону).

Інколи баклани малі залітають в Київську, Закарпатську, Харківську області.

Донедавна цей вид вважався надзвичайно рідкісним, випадково залітним видом для заходу України. На Івано-Франківщині були відомі знахідки залітних поодиноких особин на Опіллі та в Передкарпатті, йдеться у “Червоній книзі Івано-Франківської області. Тваринний світ”.