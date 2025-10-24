Ігор Роп’яник презентував у Франківську роман “Забудь мене. Знайди мене” ФОТО

У четвер, 23 жовтня, у Івано-Франківську відбулася презентація першої книги знаного українського художника Ігора Роп’яника, пише Правда ІФ

Художньо-документальний роман “Забудь мене. Знайди мене”, який вже встиг здобути успіх на львівському BookForum, зібрав у конференц залі “Палацу Потоцьких” повну залу шанувальників його творчості.

Презентація книги Ігоря Роп’яника “Забудь мене. Знайди мене” у Франківську. 23.10.2025р.

Ігор Роп’яник зазначає, що почав писати цей роман ще 20 років тому. А минулого року таки вирішив довести справу до кінця.

"Я пообіцяв своїй мамі, що я напишу цю книгу. В цій книзі в загальну канву вплетена доля моїх батьків, як документальне наповнення". Ігор Роп'яник У центрі сюжету — долі чотирьох станіславівських родин, чиї життєві шляхи перетинаються у вирі історичних подій. Частина персонажів має реальні прототипи, частина — художні образи, що органічно вплітаються у документальний дискурс. Любов і ненависть, вірність і зрада, шляхетність та підступність ідуть нога в ногу. Німецький полон, сталінські табори, втеча із заслання – все це довелося пережити головним героям, які врешті знайшли своє щастя. Попри важку тему, книга написана легкою, емоційно насиченою мовою. Саме тому, як зазначають читачі, її хочеться не просто прочитати, а прожити разом із героями.

Модератор зустрічі, письменник Василь Добрянський зазначив, Ігор Роп’яник, який вперше видав книгу, одразу заявив про себе на високому рівні.