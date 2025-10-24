ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Ігор Роп’яник презентував у Франківську роман “Забудь мене. Знайди мене” ФОТО

Автор: Петро Якимчук
У четвер, 23 жовтня, у Івано-Франківську відбулася презентація першої книги знаного українського художника Ігора Роп’яника, пише Правда ІФ

Художньо-документальний роман “Забудь мене. Знайди мене”, який вже встиг здобути успіх на львівському BookForum, зібрав у конференц залі “Палацу Потоцьких” повну залу шанувальників його творчості.

Презентація книги перед зацікавленою аудиторією
Ігор Роп’яник зазначає, що почав писати цей роман ще 20 років тому. А минулого року таки вирішив довести справу до кінця.

“Я пообіцяв своїй мамі, що я напишу цю книгу. В цій книзі в загальну канву вплетена доля моїх батьків, як документальне наповнення”.

У центрі сюжету — долі чотирьох станіславівських родин, чиї життєві шляхи перетинаються у вирі історичних подій. Частина персонажів має реальні прототипи, частина — художні образи, що органічно вплітаються у документальний дискурс. Любов і ненависть, вірність і зрада, шляхетність та підступність ідуть нога в ногу. Німецький полон, сталінські табори, втеча із заслання – все це довелося пережити головним героям, які врешті знайшли своє щастя.

Попри важку тему, книга написана легкою, емоційно насиченою мовою. Саме тому, як зазначають читачі, її хочеться не просто прочитати, а прожити разом із героями.

Модератор зустрічі, письменник Василь Добрянський зазначив, Ігор Роп’яник, який вперше видав книгу, одразу заявив про себе на високому рівні.

«Ми сьогодні маємо унікальну можливість познайомитися не лише з відомим художником, а й із уже успішним письменником. Його роман вийшов у топ на Букфорумі, а наклад розійшовся ще під час заходу. Це свідчить про справжній читацький інтерес», – підкреслив Добрянський.

