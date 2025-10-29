Франківські депутати пропонують передати заклади профтехосвіти у власність громади

На сесії Івано-Франківської міської ради депутати обговорили питання майбутнього професійно-технічної освіти.

Під час позачергової сесії 29 жовтня було підготовлено звернення до Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій щодо передачі закладів професійної та професійно-технічної освіти у комунальну власність Івано-Франківської міської територіальної громади.

Мета звернення — розвиток місцевої системи професійної освіти, розповідає ПІК.

У тексті звернення наголошується, що Івано-Франківська громада усвідомлює ключову роль професійної освіти у забезпеченні міста кваліфікованими кадрами, які відповідають потребам місцевої економіки та ринку праці.

Передача профтехзакладів на баланс громади, на думку депутатів, дозволить:

забезпечити сталий розвиток і якісну підготовку фахівців, затребуваних у регіоні;

підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів;

створити умови для реалізації сучасних освітніх програм і дуальної освіти;

зміцнити співпрацю з місцевими підприємствами, бізнесом та інвесторами;

своєчасно оновлювати матеріально-технічну базу закладів.

Як зазначено у зверненні, саме місцева влада має найкраще розуміння соціально-економічної ситуації громади та може оперативно формувати замовлення на підготовку фахівців, враховуючи дефіцитні професії на місцевому ринку праці.

Які заклади пропонують передати громаді

Івано-Франківська міська рада пропонує передати у комунальну власність територіальної громади такі заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані на території міста:

Вище професійне училище №12 м. Івано-Франківська

Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська

Вище художнє професійне училище №3 м. Івано-Франківська

Державний професійно-технічний навчальний заклад м. Івано-Франківська

Вище професійне училище сервісного обслуговування техніки

Державний професійно-технічний навчальний заклад Івано-Франківський

Професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва

Івано-Франківський професійний будівельний ліцей

Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей

Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська

Передача цих закладів, на думку депутатів, дозволить громаді самостійно управляти системою підготовки робітничих кадрів, розвивати освітню інфраструктуру та впроваджувати сучасні стандарти навчання відповідно до європейських підходів.

Аргументи на користь децентралізації освіти

У зверненні підкреслено, що передача закладів професійної освіти у комунальну власність відповідає сучасним європейським практикам і курсу держави на посилення ролі місцевого самоврядування. Це також сприятиме більш ефективному управлінню освітніми ресурсами, особливо в умовах воєнного стану, коли місцеві громади повинні мати гнучкість у прийнятті рішень.

Місцева влада гарантує, що у разі передачі закладів будуть збережені:

контингент здобувачів освіти,

кадровий потенціал,

фінансова стабільність,

організаційна ефективність освітнього процесу.

Крім того, управління на місцевому рівні відкриє можливість створювати сучасні навчально-практичні центри, освітні академії та дуальні програми, реалізовувати спільні ініціативи з бізнесом і залучати додаткові ресурси для оновлення бази навчання.

Позиція депутатів

Під час обговорення депутатка Мар’яна Вершинина (фракція «Європейська Солідарність») відзначила важливість ініціативи, однак запропонувала її доопрацювати, аби звернення було більш ґрунтовним і якісним.

Вона наголосила, що документ варто вдосконалити, щоб він отримав ширшу підтримку та мав більше шансів на розгляд у парламентських комітетах.

За підсумками голосування, звернення набрало необхідної кількості голосів для прийняття.