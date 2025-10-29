ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті американські хірурги безкоштовно прооперують українців з важкими травмами обличчя, спричиненими війною

Автор: Олег Мамчур
Хірурги проводять операцію в сучасній операційній
У березні 2026 року знову працюватиме команда провідних реконструктивних хірургів обличчя зі США..

Вони виконуватимуть безкоштовні реконструктивні операції для українців, які зазнали важких травм обличчя через війну, повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. 

Мета місії — допомогти військовим та цивільним, які постраждали від війни. Участь у програмі — безкоштовна. 

Хірурги проводять реконструктивну операцію в лікарні

Наразі триває набір пацієнтів із такими травмами:

  • – парез обличчя (пошкодження лицевого нерва);
  • – втрачені кістки обличчя;
  • – травми повік і стінок орбіти;
  • – деформації тканин обличчя (рубці, пластика носа тощо).

Подати заявку потрібно в Telegram / Viber / WhatsApp на номером +38 093 781 43 04.

Необхідно надіслати:

  • – скановані копії медичних виписок;
  • – фотографії обличчя;
  • – знімки КТ або МРТ.

Команда лікарів розглядатиме кожну заявку індивідуально та повідомить результати.

Нагадаємо, це вже шоста місія Face To Face проводиться у співпраці American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS), Razom for Ukraine, INgenius, Healing The Children, Northeast.

