Франківські депутати закликали Зеленського присвоїти Ірині Фаріон звання “Герой України”

Автор: Олег Мамчур
Івано-Франківська міськрада знову звернулася до Верховної Ради та Президента України з проханням присвоїти Ірині Фаріон звання Героя України.

Таке звернення ухвалили місцеві обранці 29 жовтня під час позачергової 55-ї сесії міської ради, повідомляє ПІК.

За це рішення проголосували 27 депутатів.

Нагадаємо, депутати Івано-Франківської обласної ради звернулися до Президента України з проханням посмертно присвоїти Ірині Фаріон звання «Герой України». Це звернення було ухвалене на сесії 20 вересня 2024 року, де 56 депутатів підтримали це рішення, а один утримався.

Однак, на засіданні Верховної Ради це звернення не пройшло: 21 жовтня 2025 року 189 депутатів проголосували за його направлення Президенту, але цього було недостатньо (необхідно 226 голосів). 

