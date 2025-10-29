У КНУ готуватимуть фахівців публічного управління та адміністрування

28 жовтня 2025 року Карпатський національний університет імені Василя Стефаника уклав меморандум про співпрацю з Коломийською, Калуською та Івано-Франківською громадами. За запитом громад університет готуватиме фахівців з публічного управління та адміністрування.

Зі слів ректорки університету Валентини Якубів, це — пілотний проєкт між університетом і місцевим самоврядуванням. Під час навчання у студентів буде менторська допомога. Також їм підберуть індивідуальні навчальні плани.

“Підписанням меморандуму ми започатковуємо проєкт “Громадотворець” для створення механізму подолання викликів, які є на ринку праці через кадровий голод. Із січня 2026 року стартує перший етап проєкту — формування кола студентів рівня бакалавра. Їх на конкурсній основі відбиратимуть у громадах. Вони ж частково профінансують навчання”, — розповіла Валентина Якубів.

Навчання на освітньо-професійному курсі “Громадотворець” розпочнеться з 1 вересня 2026 року і триватиме один рік і чотири місяці. Для цього відберуть пів сотні студентів. По завершенні навчання учасники отримають можливість працевлаштуватися у громадах, які замовили підготовку фахівців.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Згодом кількість місць планують збільшити, а результати проєкту поширити як досвід для інших громад, каже ректорка.