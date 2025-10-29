Чотирьох прикарпатців підозрюють у незаконному виготовленні та продажу сигарет

Чотирьох мешканців Коломийщини підозрюють у незаконному виробництві та збуті тютюнових виробів і підакцизних товарів в Івано-Франківській та сусідніх областях.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласної прокуратури.

За інформацією слідства, підозрювані задля збагачення налагодили незаконне виготовлення сигарет на двох автоматизованих лініях. Працювали як в орендованих приміщеннях, так і власних домівках.

Під час обшуків правоохоронці конфіскували п’ять верстатів для виробництва, 648 тисяч контрафактних сигарет, 1 тисячу 200 кілограмів подрібненого тютюну, 0,3 тисячі кілограмів листя тютюну, 1 мільйон 300 тисяч сигаретних гільз, 12 тисяч пакетів для фасування продукції.

Вартість вилучених тютюнових виробів та сировини оцінили приблизно у 3 мільйони гривень.

Організаторам підпільного бізнесу оголосили підозри у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті підакцизних товарів — ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Санкція статі передбачає максимальне покарання — ув’язнення від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їхнього виготовлення.

Наразі підозрюваним готують запобіжні заходи.