У високогір’ї Карпат – сильний вітер і снігові перемети до 80 см

Станом на ранок середи, 29 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський — складні погодні умови. За даними рятувальників, на вершині хмарно, видимість не перевищує 30 метрів. Вітер південно-західний, 15–17 м/с, температура повітря становить –3°C.

Пише Правда.іф з посиланням на Гірські рятувальники Прикарпаття.

На вершині спостерігаються перемети свіжого снігу заввишки місцями до 80 сантиметрів, що значно ускладнює пересування.

Рятувальники закликають туристів утриматися від виходу у високогір’я Карпат у найближчі дні, зважаючи на погіршення погоди, обмежену видимість та ризик переохолодження.