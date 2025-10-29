Навіки 37: помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Жбаков Олександр

Скорботні звістки не покидають Надвірнянську територіальну громаду. Вкотре громада вклониться у пошані перед відданістю вірного захисника солдата Жбакова Олександра, 24.10.1988 р.н. жителя міста Надвірна, повідомляє міський голова Зіновій Андрійович.

“Людина з великої літери з добрим серцем та золотими руками міг би ще так багато всього встигнути та реалізувати, але – не судилося.

Нещадна хвороба здолала вірного сина своєї країни 28. 10. 2025 року Жбаков Олександр Сергійович відійшов до лав небесного легіону. Мужності та сили пережити невимовно тяжку втрату!

Світла памʼять Герою, який віддав своє життя за нашу незалежність.”, – йдеться у дописі.