У 34 громадах Прикарпаття бракує депутатів для ухвалення рішень

У 34 громадах Івано-Франківщини через воєнний стан зменшилась кількість депутатів, що ускладнює прийняття рішень на сесіях місцевих рад через відсутність кворуму.

Про це 28 жовтня у коментарі журналістам перед початком відкритого діалогу з народними депутатами повідомив виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук.

“Це питання актуальне зокрема для малих громад із населенням до 15 тисяч осіб. Там немає партійності. І якщо депутат складає повноваження, то на його місце, зважаючи на те, що у воєнний час не можна проводити вибори, ніхто не заходить. Квотність залишається та сама, але кількість депутатів зменшується. Якщо ця тенденція буде зберігатися, то, ймовірно, швидкість ухвалення рішень в органах місцевого самоврядування може бути складнішою”, — розповів Юрій Стефанчук.

В Обертинській громаді мешкає менш ніж 10 тисяч людей. При такій чисельності населення відповідно до законодавства у місцевій раді мають бути 22 депутати. Але нині на сесійних засіданнях — 12 обранців, каже селищний голова Віктор Хамут.

“Чотири депутати виїхали за кордон. Один служить, два написали заяви на складання повноважень і три депутати готові такі ж заяви написати. Ще один момент, чому депутати пишуть заяви на складання повноважень, — це заповнення декларацій підприємців. Не хочуть вони їх заповнювати, не хочуть казати правду. Простіше вчителю заповнити декларацію, лікарю, а підприємцю, який має відповідний бізнес, майно, техніку, то є проблеми”, — говорить Віктор Хамут.

За його словами, якщо рада не задовольнить заяви депутатів на складання повноважень, то вони можуть це зробити через суд.

Обертинська селищна рада звернулася до народних депутатів із проханням внести зміни до статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Зокрема, щоб на період дії воєнного стану вважати сесію повноважною, якщо на засіданні присутні не менш ніж 45% від загального складу ради депутатів. Для Обертинської селищної ради — це 10 депутатів.

Виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук вніс пропозицію, щоб квотність залежала від кількості депутатів.