Прикарпатця взяли під варту за збут психотропних речовин

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жителю міста Тисмениця, який підозрюється у збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України), повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.

Збував психотропну речовину місцевим жителям

За даними слідства, чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, у 2025 році придбав психотропну речовину, яку надалі двічі збував місцевим жителям.

Після вчинення повторного збуту його затримали працівники поліції на підставі ст. 208 КПК України.

Підозрюваному дали можливість внесення застави

За клопотанням прокурора Тисменицький районний суд застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в області.