Франківські поліцейські розшукали молодиків котрі роз’їжджали з автоматом на “Tesla” ФОТО/ВІДЕО

Поліцейські Івано-Франківська оперативно встановили учасників інциденту

Про це передає правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

18 серпня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили допис, в якому зафіксовано, як пасажир автомобіля «Tesla» у центрі Івано-Франківська демонструє з вікна предмет, схожий на автомат.

Поліцейські негайно розпочали перевірку та розшук транспортного засобу. Працівники карного розшуку спільно з патрульними поліцейськими оперативно розшукали і зупинили іномарку на одній із вулиць обласного центру.

За кермом перебував 20-річний місцевий житель, поруч із ним був 19-річний пасажир.

Правоохоронці відібрали пояснення у молодиків. З’ясували, що вони демонстрували макет автомата. Його хлопці сховали в офісному приміщенні. Поліцейські наразі вилучили макет.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та притягнення учасників інциденту до адміністративної відповідальності.