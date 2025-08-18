ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківські поліцейські розшукали молодиків котрі роз'їжджали з автоматом на "Tesla" ФОТО/ВІДЕО
Франківські поліцейські розшукали молодиків котрі роз’їжджали з автоматом на “Tesla” ФОТО/ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
18/08/2025 18:34
Поліцейські Івано-Франківська оперативно встановили учасників інциденту

Про це передає правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

18 серпня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили допис, в якому зафіксовано, як пасажир автомобіля «Tesla» у центрі Івано-Франківська демонструє з вікна предмет, схожий на автомат.

Поліцейські негайно розпочали перевірку та розшук транспортного засобу. Працівники карного розшуку спільно з патрульними поліцейськими оперативно розшукали і зупинили іномарку на одній із вулиць обласного центру.

За кермом перебував 20-річний місцевий житель, поруч із ним був 19-річний пасажир.

Правоохоронці відібрали пояснення у молодиків. З’ясували, що вони демонстрували макет автомата. Його хлопці сховали в офісному приміщенні. Поліцейські наразі вилучили макет.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та притягнення учасників інциденту до адміністративної відповідальності.

