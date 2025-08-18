Митника судитимуть за хабар у розмірі 9,4 тис. доларів США

За даними слідства, під час ввезення зеленої кави в Україну митник вимагав від підприємця 400 доларів США за безперешкодне розмитнення кожної партії кави та 35% від зекономленої різниці між митною та біржовою вартістю. У схемі брали участь брокер та посередник, які передавали гроші та координували спілкування.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця Івано-Франківської митниці, митного брокера та посередника. За даними слідства, вони організували схему систематичного отримання хабарів від підприємства-імпортера товарів.

Загалом, за так зване безперешкодне оформлення чотирьох партій кави, обвинувачені отримали 9,4 тис. доларів США.

Митнику та брокеру інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а посереднику – зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Обидві статті передбачають до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави та нічний домашній арешт. Посадовця митниці також відсторонили від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління ДБР за оперативного супроводу СБУ.