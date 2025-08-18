На війні загинув прикарпатець Володимир Тринчук

На Донеччині поліг воїн з Івано-Франківщини Володимир Тринчук

Скорботна звістака прийшла у Перегінську громаду

У понеділок, 18 серпня, стало відомо про загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Володимира Тринчука. Боєць зник на війні 10 липня 2025 року. Наразі відомо, що він поліг під час бойового завдання Донеччині.

Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Перегінської громади, передає Правда ІФ

Володимир Тринчук народився 30 липня 1984 року у селищі Рожнятів, мешкав у селі Сливки.

Військовий служив на посаді стрільця-санітара 2 мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Володимир Тринчук воював у “найгарячіших точках” на сході України, інформують на сторінці громади.

Солдат поліг через скид вибухового пристрою з БпЛА поблизу міста Часів Яр Донецької області.