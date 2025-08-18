На Прикарпатті до 12 років ув’язнення заочно засуджено координаторку проросійських медіа Луганщини

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав мешканку Луганщини винною у колабораційній діяльності, а також виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, учинених з використанням медіа (ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).



Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Їй призначено покарання – 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 15 років.

Прокурори в суді довели, що жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини. У червні 2022 року вона зайняла посаду «заступниці директора з питань друкованих ЗМІ» на підприємстві «Луганьмедиа», у структурі якого – майже півтора десятка проросійських видань.

Так звана заступниця популяризувала та підтримувала політику держави-агресора, створювала виключно позитивний образ її збройних формувань. Вона просувала наративи пропаганди рф, надаючи допомогу окупантам у веденні підривної діяльності проти інформаційної безпеки України.

Підозрювана координувала роботу підпорядкованих видань та укладала угоди щодо інтеграції цих «нових» медіа «лнр» у всеросійське інформаційне середовище.

Під її керівництвом розповсюджено ряд публікацій щодо звинувачень української влади та ЗСУ в терорі й атаках по окупованих територіях. Натомість спростовувались факти захоплення росією українських територій, видаючи їх окупацію за самостійне приєднання.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.