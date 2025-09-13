Франківський актор Роман Луцький став лауреатом премії Довженка

Актор театру та кіно Роман Луцький з Івано-Франківська став лавреатом Державної премії України імені Олександра Довженка 2025 року.

Про це пише Правда з посиланням на Франківський драмтеатр.

Премію присуджено за створення повнометражного ігрового фільму «Медовий місяць».

Окрім Романа Луцького премії отримали режисерка та сценаристка Жанна Озірна й акторка Ірина Нірша.

Це одна з найпрестижніших відзнак у сфері українського кіномистецтва, заснована ще 1994 року на честь класика світового кіно Олександра Довженка.

Премію присуджено з нагоди Дня українського кіно, який у 2025 році святкують 13 вересня. Президент Володимир Зеленський встановив розмір премії на 2025 рік у розмірі 200 000 гривень.

«Медовий місяць» – це психологічна драма, яка досліджує тонкі аспекти людських стосунків в момент травматичного досвіду війни.

Головні герої – Тарас (Роман Луцький) і Оля (Ірина Нірша) – опиняються в окупації у своїй новій квартирі. Замкнені без електрики, води й зв’язку, вони зазирають у найпотаємніші глибини інтимності під час смертельної небезпеки.