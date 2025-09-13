Марцінків провів перший осінній прийом громадян

Перший місяць осені у Франківську традиційно розпочався з прийому громадян міським головою Русланом Марцінківим. Як завжди, було людно. Франківці приходили з різними питаннями, але основні теми залишаються незмінними: комунальні проблеми, особисті прохання, питання по житлу для ВПО, а також потреби наших захисників.

На прийомі громадян обговорювали комунальні потреби, які стають особливо актуальними з наближенням холодів. Основні питання стосувалися ремонту дахів та заміни вікон, повідомляють у пресслужбі міського голови Руслана Марцінківа.

Також мешканці зверталися з проханнями, що стосувалися міста. Зокрема, йшлося про зміну часу відправлення одного з автобусних маршрутів, щоб пасажири, які повертаються з роботи, могли вчасно дістатися додому.

Крім того, піднімалося питання щодо проблем з ліфтом в одному з будинків, який потребує заміни. Питання, що стосувалися захисників та колишніх військових, були першочерговими. Вони зверталися за матеріальною допомогою та питаннями особистого характеру.

Василь Веклин, голова ГО “Ветеранів військової служби, учасників бойових дій та правоохоронних органів”, подякував міському голові за вирішення проблеми з аварійністю на одній із ділянок дороги. Чоловік звернув увагу на проблему забруднення повітря в місті, яке спричинене, зокрема, рухом вантажного транспорту. Також зазначив, що через рух великогабаритного транспорту в комендантську годину значно погіршується якість повітря, що впливає на здоров’я мешканців. Було запропоновано розглянути можливість вивести цей транспорт за межі міста.

“Ми зверталися до Руслана Романовича. По-перше, ми подякували за те, що ми зверталися попередньо про зміну схеми руху Дорошенка-Довженка: там було дуже багато аварій щоденно, практично не було такого дня, щоб не було аварій. Просили змінити схему руху. І тепер абсолютно немає аварій, жодної. Це перше, це подяка Руслану Романовичу. А тепер ми звернулись із питанням підвищеного індексу якості повітря. Руслан Романович тепер на нараді дуже скрупульозно вивчив це питання, і ми звертались уже раніше, деякі питання вже вирішені стосовно зміни схеми руху, і зараз буде вивчено питання стосовно зміни схеми руху, щоб ці транспортні засоби проходили поза межами міста”, – розповідає мешканець Василь Веклин.

Мешканець Михайло Ветушинський звернувся до міського голови з приводу перейменування вулиці на честь своєї родини. Він розповів, що його дід був січовим стрільцем, а п’ятеро братів його матері загинули в УПА. Сама мати була репресована, і Михайло народився в Сибіру. Чоловік каже, що, попри особисте бажання вшанувати пам’ять своєї родини, він не хоче, щоб це ставало причиною конфлікту з мешканцями, оскільки вони виступили проти такого перейменування.

“Я описав, хто то, що за родина, де вони брали участь, як були репресовані, як загинули, і так далі… І паралельно сказав: я не хочу, якщо мешканці не хочуть – не потрібно. І тому попросив, голова сказав: добре, ми будемо розглядати то питання”, – розповідає мешканець Михайло Ветушинський.

Ще один мешканець Юрій Дутка, звернувся з проханням заміни вікон у своєму під’їзді. А також, щоб місто переглянуло графік роботи комунального автобуса №46. Бо, зі слів пана Юрія, багато людей виходять з поїзда на вокзалі і саме цим автобусом добираються на роботу або додому. Тож пан Юрій просив міського голову, щоб графік змістили хоча б на 10 хвилин.

“Залишився ще один під’їзд, перший під’їзд дозакінчити. Якби не війна… почалася війна, зараз прошу, щоб допоміг нам міський голова з коштами. Тому що зараз я звертався до Смушака, він сказав, що потрібна вже допомога. І він мені пообіцяв зараз, що з цим розбереться, отаке прохання було особисте. Також просив, щоб подивилися за автобусами. №46 їде ввечері, люди з поїзда не встигають. Бо №41 їде, але він у зовсім іншу сторону”, – каже мешканець Юрій Дутка.

Також багато було звернень, що стосувалися покрівлі будинків. Так як зараз наближається осінній сезон і дощі не за горами, мешканці звертались, щоб їхні дахи, де є потреба, підлатали. Детальніше про це розповів директор “Комфортного дому” Геннадій Пономаренко.

“Сьогодні багато було, в принципі, як завжди, до міського голови на прийомі, в тому числі були й мешканці з будинків, які перебувають під управлінням “Комфортного дому”. Коли починається сезон дощів, то є проблеми з дахами, тому основне наше питання сьогодні було, звичайно, щодо ремонту дахів. Не всюди мешканці одразу погоджуються на якийсь ремонт, тобто навіть з умовами розтермінування, тому що зазвичай найбільше це турбує мешканців верхніх поверхів. І дуже важко десь домовитись з мешканцями нижніх поверхів. Тому попередньо домовились зустрітись десь біля будинку і, можливо, якось посприяти домовитись так, щоб все-таки ці роботи вже оперативно зробити і, в принципі, щоб не було ніяких проблем під час зими”, – пояснює директор “Комфортного дому” Геннадій Пономаренко.

Саме завдяки таким зустрічам “віч-на-віч” із громадою вирішується багато проблем на місці. Адже на прийомі також присутні заступники міського голови, комунальники та представники інших служб. Це дозволяє одразу отримати відповіді на всі запитання та швидше вирішити ту чи іншу проблему.

“Сьогодні, на диво, був спокійний прийом. Багато було питань, пов’язаних із комуналкою, з ремонтом дахів, міжбудинковими проїздами. І традиційно також учасники бойових дій зверталися з квартирними питаннями, і з питаннями щодо пільг та інших речей. Але основне, що є можливість спілкуватись, зустрічатись, говорити і вирішувати питання по суті. На кожному прийомі є керівники, заступники, яким одразу можна доручити. Це теж дуже важливо”, – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що прийом громадян проводиться кожного місяця – у перший понеділок. Щоб записатися, звертайтеся до Відділу звернень громадян за тиждень до дати прийому.