“Прикарпаття” зіграло унічию з “Металістом”

Поєдинок старожилів Першої ліги, які останнім часом не радують вболівальників. “Металіст” після гостьової поразки від “Вікторії” зараз посідає останнє місце.

Загалом підопічні Андрія Аніщенка з початку чемпіонату ще не перемагали, пише Правда з посиланням на ua-football.com.

У минулому турі “Прикарпаття” зазнало третьої поспіль поразки в чемпіонаті, цього разу вдома від “Буковини”. А розпочинала команда сезон з двох поспіль перемог.

Гості активно розпочали зустріч, але не вдавалося довести атаки до логічного завершення. Двічі у площину воріт пробивав Хома, але прямо в руки голкіперу.

На десятій хвилині шикарну можливість відкрити рахунок втратив все той же Хома. Нападник “Прикарпаття” з меж штрафної пробив повз дальній кут. Харків’яни рідко доходили до заключної третини поля.

Проте, перша акцентована атака господарів завершилася голом. Після шикарної передачі Багачанського у ближній верхній кут влучив Данило Кайдалов – 1:0. Після пропущеного голу колектив із Івано-Франківська нічого не міг створити в атаці.

На початку другого тайму більше володіли м’ячем підопічні Аніщенка. Повільний темп матчу повністю влаштовував харків’ян. У позиційному футболі після перерви нічого не виходило у гостей. Міг збільшувати перевагу господарів Підручний, але влучив у поперечину.

На 64-й хвилині харків’яни досягнули свого. Після передачі Петра Луціва у верхній кут пробив Цвіренко – 2:0.

На 86-й хвилині після прострілу з флангу точним ударом у дальній кут повернув інтригу у матч Хома – 2:1. А через дві хвилини за фол проти Хоми арбітр призначив пенальті у ворота господарів.

Одинадцятиметровий реалізував Француз – 2:2. Дуже несподівано все перевернулося з ніг на голову. Були моменти у харків’ян, але вони їх не реалізували та втратили перевагу.