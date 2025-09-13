В Івано-Франківську внаслідок наїзду автомобіля травмована велосипедистка. ФОТО

13 вересня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Івасюка в обласному центрі.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Kia, 1980 року народження, місцевий житель, не дотримався бокової дистанції та вчинив наїзд на велосипедистку 2004 року народження.

Внаслідок аварії дівчина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Наразі на місці ДТП працюють поліцейські та встановлюють усі обставини аварії.