Франківці можуть безоплатно вивчати сім іноземних мов

У Франківську на базі освітньо-культурного Гончаренко центру запустили набір одразу на сім безоплатних курсів із вивчення іноземних мов.

З нуля містян навчатимуть французької, німецької, польської, іспанської, чеської, китайської та англійської мов, пише Правда.

Заняття проводитимуть щотижня, а за декілька місяців можна опанувати обрану мову до рівня А2. Навчання абсолютно безкоштовне.

За словами директорки центру Оксани Кузьменко, запуск наймасштабнішого набору на вивчення іноземних — це відповідь на запит відвідувачів простору.

«Ми постійно навчаємо франківців нових іноземних мов, бо віримо, що якісне навчання має бути доступним для кожного. Уже у вересні запускаємо сім нових курсів, де навчатися можна «з нуля». Програма включає інтенсивні заняття, багато розмовної практики та домашні завдання. Все для того, аби ще більше франківців могли наблизитися до своєї мрії — володіти іноземною. Наші курси повністю безоплатні, тож чекаємо на кожного та кожну, незалежно від віку чи навичок», — ділиться Оксана.

Навчання буде проходити офлайн на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна — достатньо додатися в чати у Telegram, відповідно до обраної мови:

Кожен курс триватиме три місяці. Заняття будуть проходити двічі на тиждень на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113.

З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.