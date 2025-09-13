У Франківську стартують безкоштовні курси за програмою проєкту “Промтех”

В Івано-Франківську стартують безкоштовні курси за програмою проєкту “Промтех”. З 12 вересня 45 людей освоюватимуть навички 3D-моделювання і 3D-друку. Ще 20 охочих з 22 вересня вчитимуться працювати на верстатах з програмним керуванням.

Про це у коментарі Суспільному розповіла проєктна менеджерка платформи “Промтех” Оксана Архипчук.

“У проєкті — різні люди: від студентів до тих, кому 50-60 років. Це як чоловіки, так і жінки. Працюємо з ветеранами, людьми з інвалідністю, переселенцями. Всі ці люди відкриті до нового, вони сміливі й не бояться освоювати новий для себе напрям”, — каже Оксана Архипчук.

Аллі Черній — 58 років. Раніше жінка мешкала у Херсоні й працювала медсестрою. Після повномасштабного вторгнення переїхала до Івано-Франківська й стала учасницею курсу “Монтажник радіоелектронних пристроїв” за проєктом “Промтех”.

“Мені захотілося кардинально змінити своє життя, почати його “з нуля”. На курсах нас багато чого навчали, до прикладу, як працювати з паяльними станціями. Після закінчення навчання розвиватиму свої вміння, а, може, й працевлаштуюся за новим для себе напрямом. Зараз я — пенсіонерка за вислугою років”, — розповіла Алла Черній.

Проєкт “Промтех” буде продовжуватися. За словами Оксани Архипчук, у жовтні планують розпочати навчальні курси для тих, хто хоче працювати електриком, контролером якості у галузі машинобудування, оператором верстатів із числовим програмним забезпеченням для оброблення металевих деталей. До проєкту залучатимуть заклади професійно-технічної освіти Івано-Франківська, а також інших міст України.

Учасники навчань можуть безкоштовно стажуватися на виробництві з подальшим працевлаштуванням.