На фронті загинув прикарпатський поліцейський Євген Рубаняк

На Донеччині, під час виконання бойового завдання, загинув інспектор взводу батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майор поліції Євген Рубаняк.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це Правді повідомили в обласному управління поліції.
Разом із побратимами він мужньо тримав оборону на найскладніших ділянках фронту, захищаючи рідну землю від ворога.
12 вересня, поблизу населеного пункту Олександро-Калинове, Донецької області отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу.
Він виконував свою справу з гідністю, залишаючись вірним присязі до останнього.
Колеги пам’ятатимуть його як щиру та порядну людину, відданим службі поліцейським.
Йому назавжди 31 рік. У поліцейського залишилися любляча дружина та шестирічна донечка.