На фронті загинув прикарпатський поліцейський Євген Рубаняк

На Донеччині, під час виконання бойового завдання, загинув інспектор взводу батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майор поліції Євген Рубаняк.

Про це Правді повідомили в обласному управління поліції.

Разом із побратимами він мужньо тримав оборону на найскладніших ділянках фронту, захищаючи рідну землю від ворога.

12 вересня, поблизу населеного пункту Олександро-Калинове, Донецької області отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу.

Він виконував свою справу з гідністю, залишаючись вірним присязі до останнього.

Колеги пам’ятатимуть його як щиру та порядну людину, відданим службі поліцейським.

Йому назавжди 31 рік. У поліцейського залишилися любляча дружина та шестирічна донечка.