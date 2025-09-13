ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На фронті загинув прикарпатський поліцейський Євген Рубаняк
На фронті загинув прикарпатський поліцейський Євген Рубаняк

Автор: Олег Мамчур
13/09/2025 13:16
На Донеччині, під час виконання бойового завдання, загинув інспектор взводу батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майор поліції Євген Рубаняк.

Про це Правді повідомили в обласному управління поліції.

Разом із побратимами він мужньо тримав оборону на найскладніших ділянках фронту, захищаючи рідну землю від ворога.

12 вересня, поблизу населеного пункту Олександро-Калинове, Донецької області отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу.

Він виконував свою справу з гідністю, залишаючись вірним присязі до останнього.
Колеги пам’ятатимуть його як щиру та порядну людину, відданим службі поліцейським.

Йому назавжди 31 рік. У поліцейського залишилися любляча дружина та шестирічна донечка.

